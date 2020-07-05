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В воскресенье, 5 июля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Павлополя боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Позже оккупанты обстреляли позиции в пригороде Марьинки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также обстрелы были зафиксированы у Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты применили минометы калибра 120 мм, гранатометы и пулеметы на подступах к Хутору Вольный.

Напомним, боевики обстреляли бойцов ООС из гранатометов и пулеметов.
ForUm

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