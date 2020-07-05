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В Тернополе на карантин из-за вспышки COVID-19 закрыли детский сад. Коронавирус обнаружили у воспитанников заведения.

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

Коронавирусом заболели 5 воспитанников одной группы Тернопольского сада №6.

После выявления больных, детей и работников поместили на двухнедельную самоизоляцию. За ними будет вестись медицинское наблюдение.

Сейчас неизвестно, когда снова возобновят работу учреждения.

Напомним, на Буковине число инфицированных Covid-19 превысило пять тысяч.
ForUm

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