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Синоптики Украинского гидрометцентра в воскресенье, 5 июля, объявили штормовое предупреждение. Непогода ожидается в большинстве регионов Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«5 июля в северных, местами центральных, Одесской областях, ночью в Карпатах и Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, первый уровень опасности (желтый)», - говорится в сообщении.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий (дождь, порывы ветра) в Украине по состоянию на утро субботы, 4 июля, без света оказался 21 населенный пункт в четырех областях Украины, сообщает пресс-служба ГСЧС.
ForUm

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