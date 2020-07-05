Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров высказал уверенность, что боевые корабли ВМС Украины опять встанут в бухтах Севастополя и на других базах деоккупированного Крыма.

Об этом он написал в своем Facebook по случаю Дня ВМС Украины.

«Военная агрессия Россия в феврале-марте 2014 нанесла тяжелый удар по ВМС Украины, утратившим большую часть кораблей и личного состава, из которого только 1/3 военнослужащих осталась служить Украине», — отметил Чубаров

Глава Меджлиса верит, что украинские корабли вернутся в Крым.

«Уверены, что действующий личный состав ВМС Украины приумножит морскую славу Украины и снова станет своими боевыми кораблями в бухтах Севастополя и у причалов других баз освобожденного от российских оккупантов Крыма», — написал он.

Сегодня, 5 июля, отмечают День ВМС Украины.