также в разделеПолитика
Яценюк не планирует занимать должность главы Нацбанка 11
Зеленский и Шмыгаль поздравили с освобождением Славянска и Краматорска 26
Зеленский: Кандидатуру вице-премьера по ОПК могут определить за неделю 19
Зеленский обсудил с банками кандидатов на должность главы НБУ 24
Зеленский прибыл в Одесскую область 24
ОП: Украина, Франция и Германия хотят полного прекращения огня на Донбассе 57
Шмыгаль провел разговор с Европейской Комиссией из-за отставки главы Нацбанка 45
У Зеленского заявили о ликвидации крупнейших коррупционных схем в истории страны 375
Смолий встречался с Зеленским перед увольнением 40
Зеленский потребовал разобраться с изъятием приборов ПВО у ВСУ 42
Путин подписал указ об «обнулении» своего президентского срока 48
Нардепы уволили главу АМКУ 25
Политолог: Зеленскому нечем ответить на письмо Медведчука 50
Рада проводит внеочередное заседание 46
Когда вы поставите заслон внешнему управлению? – Журавский призвал Зеленского ответить на письмо Виктора Медведчука 59
Гетманцев заявил, что не претендует на пост главы НБУ 16
Экс-министр: У Зеленского нет четкой позиции, чтобы ответить Медведчуку 29
Дубинский о главе НБУ: Нужно обсуждать не отставку Смолия, а его посадку 45

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров высказал уверенность, что боевые корабли ВМС Украины опять встанут в бухтах Севастополя и на других базах деоккупированного Крыма.

Об этом он написал в своем Facebook по случаю Дня ВМС Украины.

«Военная агрессия Россия в феврале-марте 2014 нанесла тяжелый удар по ВМС Украины, утратившим большую часть кораблей и личного состава, из которого только 1/3 военнослужащих осталась служить Украине», — отметил Чубаров

Глава Меджлиса верит, что украинские корабли вернутся в Крым.

«Уверены, что действующий личный состав ВМС Украины приумножит морскую славу Украины и снова станет своими боевыми кораблями в бухтах Севастополя и у причалов других баз освобожденного от российских оккупантов Крыма», — написал он.

Сегодня, 5 июля, отмечают День ВМС Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
7390 грн.
13
Теги