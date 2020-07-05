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Транзит через Венгрию разрешен только через два пункта пропуска на границе с Украиной. Об этом предупредили венгерские пограничники.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«В частности с 14:00 4 июля пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только по гуманитарным коридорам в пунктах пропуска «Берегшурань - Лужники» и «Захонь - Чоп (Тиса)», - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на понедельник, 29 июня, на государственной границе Украины с Венгрией полностью восстановили работу четыре пункта пропуска Вилок-Тисабеч, Лужанка-Берегшурань, Косино-Барабаш и Звонково-Лонья
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