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В ночь на понедельник, 29 июня, на государственной границе Украины с Венгрией полностью восстановили работу четыре пункта пропуска Вилок-Тисабеч, Лужанка-Берегшурань, Косино-Барабаш и Звонково-Лонья. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Указано, что по состоянию на 8:00 утра эти пункты пропуска уже пересекли 625 человек, в том числе 185 – на въезд в Украину и 440 – на выезд из Украины. Теперь работают все пять пунктов пропуска.

В погранведомстве также напомнили украинцам, которые планируют поездку в Венгрию на короткий срок, что на карантин не отправляют граждан Украины, въезжающих в 30-километровую зону. От таких лиц не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов.

Украинцам, которые планируют ехать в Венгрию с транзитной целью, въезд на территорию Венгрии разрешается круглосуточно при наличии у лица документа о постоянном месте проживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. К тому же, лицо должно предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.

Еще на прошлой неделе на границе с Венгрией работал только один автомобильный пункт пропуска – Чоп (Тиса)-Захонь. В результате на границе образовалась километровая очередь.

Напомним, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что на украинско-венгерской границе с 29 июня откроются все пункты пропуска.
ForUm

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