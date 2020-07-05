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Президент Владимир Зеленский пообещал предоставить более 70 квартир украинским морякам, в частности тем, кто в 2014 году во время аннексии остался верным украинской власти.

Об этом Зеленский заявил во время выступления в Одессе, сообщает Офис президента.

«Мне стыдно, что за все это время они не получили от государства достойной благодарности. Но я рад, что наконец справедливость восторжествовала», — сказал Зеленский.

В то же время, когда именно моряки получат жилье, президент не уточнил.

Напомним, в октябре 2019 года 24 освобожденным из плена украинским морякам вручили сертификаты на новые двухкомнатные квартиры в Одессе.
ForUm

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