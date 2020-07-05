В субботу, 4 июля, вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив военного. За текущие сутки потерь нет.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
Боевики применяли запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие неподалеку Новотошковского, Орехово, Крымского, Катериновки, Павлополя, Гнутово, Пищевика.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.
С начала текущих суток, 5 июля, вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня на подступах к Павлополю и Марьинке.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, боевики обстреляли бойцов ООС из гранатометов и пулеметов.
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