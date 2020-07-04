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Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинской гривни.

Об этом глава государства заявил во время брифинга в городе Южный Одесской области в субботу, 4 июля.

«Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…», — сказал Зеленский во время рабочего визита.

Как сообщал ForUm, Верховная Рада 3 июля уволила главу НБУ Якова Смолия.

Он подал заявление об увольнении 1 июля.

Смолий работал в должности главы НБУ с марта 2018 года.
ForUm

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