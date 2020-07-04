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В России за минувшие сутки выявлено 6632 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением болезни в России.

С начала пандемии COVID-19 в России заболели 674 515 человек, из них 10 027 - умерли.

Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а ее данные по смертности могут в несколько раз отличаться в сторону уменьшения от данных Росстата и регионов.

Чиновники объясняют это разными методиками подсчета. Уже девять дней подряд ежедневный прирост новых выявленных случаев в России не превышает отметки семь тысяч в сутки.

Напомним, число зараженных COVID-19 в мире превысило 11 миллионов.
ForUm

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