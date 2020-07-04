В Чертковском районе в Тернопольской области, коронавирус обнаружили в трех учителей местной школы, которые накануне участвовали в процессе прохождения ВНО.

Об этом, ссылаясь на главного санитарного врача Оксану Чайчук, пишет местное издание Tenews.

«Среди работников образования Тернопольской области, которые привлечены к проведению ВНО-2020, у 8 человек обнаружен COVID-19. Тестирование на выявление коронавирусной болезни проводят лаборатории областного лабцентра. В результате лабораторных исследований COVID-19 подтвердился у пяти человек из города Тернополя и трех человек из города Черткова. Они к проведению экзаменов не допущены и находятся на самоизоляции под контролем их семейных врачей», - сказано в сообщении.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 914 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек умерли, 597 пациентов с COVID-19 выздоровели.