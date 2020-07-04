Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что украинцы и россияне завидуют беларусам. Причиной этому он назвал безопасность в Беларуси.

Об этом Лукашенко заявил во время своего выступления на торжественном собрании ко Дню Независимости Беларуси, передает агентство "Белта".

По словам беларусского лидера, люди из других стран завидуют его стране, так как Беларуси удалось избежать вооруженных конфликтов и обеспечить спокойствие.

«Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет ребенка, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось», - сказал Лукашенко.

Он также сравнил Беларусь с Европой и США.

«Посмотрите на Америку - богатейшая страна. Посмотрите на Западную Европу - им-то чего неймется? Посмотрите, что творится: последние события и пандемия породили в США 60 млн безработных, голодные бунты. Мы - не Америка, мы не печатаем доллары. Мы даже не Россия, которой некуда девать углеводороды, золото и металлы. У нас только руки, мозги, голова на плечах», - добавил президент Беларуси.

Напомним, президент Белоруссии Алексанбр Лукашенко заявил, что выборы главы государства будут «очень интересными».