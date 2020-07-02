1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, говорится в сводке ООС.

Утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Орехово агрессор задействовал автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На этом направлении, но уже у Травневого, оккупанты активизировались после обеда, использовав при этом гранатометы различных систем и пулеметы.

Недалеко от населенного пункта Пески в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг дважды применял запрещенные минскими договоренностям 120-ти мм минометы и автоматические станковые гранатометы. Тоже из минометов, но уже 82-го калибра, противник обстрелял и защитников Авдеевки, кроме них оккупанты использовали еще и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.

По подтвержденным данным разведки 1 июля наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков. Кроме того, противник потерял еще четырех наемников и один грузовой автомобиль в результате подрыва на взрывчатке.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня.

Агрессор на рассвете неоднократно применил минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы на подступах к населенному пункту Луганское.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.