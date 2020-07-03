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Съемочная группа фильма по роману Кузьмы Скрябина «Я, «Победа» и Берлин» начинает съемки кино уже этим летом, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Мэр Львова Андрей Садовый обсудил со съемочной группой возможное строительство специального съемочного павильона во Львове.

«Сейчас во Львове есть новые интересные локации, которые еще не заявлены в фильмах. Мы будем здесь также снимать берлинскую часть сюжета, ведь в самом Берлине уже нет тех локаций 90-х годов, а во Львове мы нашли все необходимое. Будем раскрывать для киносообщества ранее неизведанные локации», - рассказал кинооператор Дмитрий Недря.

Справка: В ноябре 2019 было начато производство фильма «Я, «Победа» и Берлин» по книге Кузьмы Скрябина.

Государственная поддержка ленты составляет 27 млн ​​грн - 75% общей стоимости производства фильма.

К съемкам приступили в июле 2020 года. Фильм будут снимать во Львове и Львовской области.

Кинопроект комедии «Я, «Победа» и Берлин» по одноименному роману Кузьмы Скрябина стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино.

Комедия по мотивам повести Андрея Кузьменко расскажет историю парня Кузьмы, который приобрел первое в своей жизни авто под маркой «Победа». Готов вместе с ней покорять весь мир, герой отправляется со своим товарищем Бардом в Берлин. Однако ни сам Кузьма, ни Бард не подозревают, какие безумные приключения ждут их, а также того, что вернутся они из этого путешествия уже совсем другими людьми.

Релиз фильма в Украине запланирован на декабрь 2020 года.
ForUm

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