Компании львовского бизнесмена и владельца корпорации OKKO Group Виталия Антонова в течение последнего года получили более 300 гектаров земли на территории Славской ОТГ. На этой территории владелец «Галнафтогаз» планирует построить огромный горнолыжный курорт. Процесс выделения земли уже на завершении, а строительство курорта должно начаться уже в 2021 году, пишет ZAXID.NET.

О планах бизнесмена Виталия Антонова построить горнолыжный комплекс в Карпатах у Славского стало известно еще в 2017 году. Тогда планировалось, что новый горнолыжный курорт должен быть больше «Буковеля». Известно, что строительство комплекса начнется на северном склоне горы Захар Беркут со стороны села Верхняя Рожанка. Под горнолыжный курорт планируют задействовать горы Тростян, Погар, Высокий Верх, Черная Репа и Захар Беркут, где будет по разным данным от 50 до 75 км горнолыжных трасс. Общий срок реализации проекта составляет три-пять лет, объем инвестиций – около 500 млн долларов.

Строительство курорта должно было начаться в 2018-2019 годах, однако из-за волокиты с документами его постоянно откладывают. Между тем компании Антонова активно получают земельные участки на территории Славской ОТГ.

Так, в апреле 2019 Антонов вместе с бизнес-партнером Василием Даниляком основали компанию «Рожанка парк». С момента основания до 10 июня 2020 года эта фирма приватизировала более 200 земельных участков на территории села Верхняя Рожанка общей площадью около 300 гектаров. Сейчас назначения этих земель – для ведения личного хозяйства.

Также, как стало известно из государственного реестра юридических лиц, в начале января 2020 Антонов и Даниляк основали еще одну компанию «Славски». В течение января-мая этого года эта фирма приватизировала 12 земельных участков на территории сел Волосянка и Верхняя Рожанка. В целом речь идет об около 27 га земель, которые ранее находились в коммунальной собственности Славской ОТГ. Все земельные участки граничат с подъемниками горнолыжного комплекса «Захар Беркут».

Владельцы «Захара Беркута» даже судились со Сколевской районной администрацией, поскольку РГА не утверждала разработанные ими детальные планы территории для обслуживания канатной дороги и кафе. В территорию, на которую разрабатывались эти ДПТ, как раз и входят приватизированные компанией «Славски» земельные участки.

Председатель Славской ОТГ Владимир Бега сообщил, что процесс выделения земельных участков под строительство курорта уже на завершении. Однако фактическое строительство курорта начнется не раньше 2021 года. Сейчас инвестор разрабатывает детальный план территории.

«Есть технические проблемы, потому что меняются детальные планы и рабочий проект, где должны быть подъемники, нижние базовые станции и поэтому так все откладывается. Я думаю, что в этом году это уже завершится и в следующем году начнут земляные работы по строительству озер, которые нужны для запаса воды», - сообщил Бега.

По его словам, инвестор до сих пор не обнародовал окончательный рабочий проект запланированного курорта.

«Есть пока предпроектные предложения, согласно которым происходит выделение земельных участков. Предварительно было анонсировано около 50 км трасс. Но это только трассы, но надо еще подать площади под озера, под нижние, верхние станции, парковки и т.п. Поэтому оно собирается», - говорит председатель Славского ОТГ.

Бега также сообщил, что местные бизнесмены не в восторге от идеи строительства огромного горнолыжного курорта.

Напомним, что в начале 2017 несколько компаний из группы ОККО изменили место регистрации на Славское и начали платить налоги в поселке. Именно благодаря приходу крупного инвестора Славская ОТГ ежемесячно получает 3-4 млн грн. В рейтинге самых успешных громад области от ЛОГА Славская ОТГ в 2020 году заняла первое место.