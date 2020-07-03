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В Кременчуге Полтавской области полицейский сломал руку мужчине, который отказывался от госпитализации, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Кременчугская местная прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, сопровождавшегося насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

По данным следствия, сотрудники батальона патрульной полиции в г. Кременчуг приехали на вызов медиков, где житель квартиры отказывался от госпитализации.

«Один из патрульных заломил мужчине руки за спину и силой надел наручники. В результате такого применения спецсредства пострадавший получил телесные повреждения в виде перелома костей предплечья», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подследственность уголовного преступления определена за территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве. Кроме этого, местная прокуратура проводит дальнейшую проверку указанного факта.

 
ForUm

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