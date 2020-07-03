В мире в настоящее время разрабатывается 141 вакцина от коронавируса. Читайте также Китай успешно испытал вакцину от коронавируса на людях Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает УНИАН.

По его мнению, некоторые ученые находятся в «месяцах от успеха».

«Сейчас 141 вакцина находится в разработке. Ведущие кандидаты, возможно, находятся в месяцах от успеха. Конечно,нет гарантии полной защиты, но мы надеемся», - говорится в статье гендиректора ВОЗ.