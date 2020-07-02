Из бюджета Российской Федерации на содержание временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма на год выделяется в среднем 5 млрд долларов США. Об этом во время пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Укринформ.

«Мы точно знаем, что из российского бюджета идет финансирование на зарплаты госслужащим на оккупированном временно частично Донбассе и в Крыму. По нашим данным, это 1 млрд 300 тыс долларов в год на гражданские дела и до 3,7 млрд долларов в год на войну, на военные вопросы. В среднем 5 млрд долларов в год», - сообщил Резников.

Он также добавил, что финансирование осуществляется разными способами, в том числе через банки, которые находятся не на территории РФ, в частности, через другие аннексированные/ оккупированные территории.