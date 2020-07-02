Пока нового кандидата на должность главы Национального банка нет, надо проводить консультации на всех уровнях.

Об этом журналистам перед заседанием Верховной Рады сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает Укринформ.

На вопрос, есть ли кандидат на должность главы НБУ, Гетманцев ответил: «Нет, абсолютно нет. Мы узнали об этом вчера вечером, мы не готовились к этому решению и поэтому надо проводить консультации на всех уровнях».

При этом он подчеркнул, что не видел никаких юридических и фактических оснований для отставки Якова Смолия.

Депутат сообщил, что по закону о Национальном банке на его руководителя никто не может повлиять и оказывать политическое давление.

«А то, что политики дают оценку тем или иным действиям Национального банка, они выполняют свою работу, они представляют избирателей. И если предприятия в депутата на округе не могут взять кредиты по нормальным ставкам, а крупный бизнес вынужден брать кредит за рубежом и заводить деньги сюда и осуществлять деятельность, там ставки в три раза меньше, чем здесь, то это что-то не дорабатывает Национальный банк. Он обескровливает, соответственно, экономику украинскую, и это проблема, которую надо решать», - сказал Гетманцев.

Он также добавил, что не слышал абсолютно ни единого обращения в Нацбанк о необходимости эмиссии.

«Я хочу вам, кстати, сказать, что эмиссия происходит постоянно, чтобы вас не шокировало. Постоянно Национальный банк эмитирует дополнительные деньги, но потом он изымает эти деньги через соответствующие инструменты, он стерилизует эту эмиссию. Этот процесс происходит постоянно через коммерческие банки, через государственные банки, через механизм рефинансирования. Поэтому требовать эмиссию не надо, она уже происходит. Это обычное явление для банковской системы», - сказал Гетманцев.

Он также прокомментировал информацию, что председателя Нацбанка якобы призывали печатать большое количество денег.

«А вот напечатать большое количество денег, как это говорят, во-первых, это популизм. Во-вторых, мы понимаем, что если мы напечатаем большое количество денег, то трудно остановиться и мы залезаем в карман простого человека, поскольку эмиссия порождает инфляцию», - сказал Гетманцев.

Как сообщал ForUm, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

В Офисе президента Украины заявили, что обеспечение независимости Нацбанка остается безусловным приоритетом.

Яков Смолий работал в должности главы НБУ с марта 2018 года.