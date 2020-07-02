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Государственное агентство лесных ресурсов Украины заявляет, что ни одно из государственных предприятий лесной отрасли не проводит реализацию за пределы Украины деловой древесины в необработанном виде (леса-кругляка). Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

Там назвали появившееся в сети видео с якобы необработанной древесиной в Черновицкой области манипулятивным и дискредитирующим деятельность Гослесагентства.

«Гослесагентство не выдавало ни одного сертификата о происхождении древесины для экспорта ни одному из государственных предприятий лесной отрасли Украины или частному экспортеру», - говорится в сообщении.

В соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов» о временном запрете экспорта лесоматериалов в необработанном виде» от 9 апреля 2015 временно, сроком на 10 лет, запрещен вывоз за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта лесоматериалов необработанных древесных пород, кроме сосны, - с 1 ноября 2015 года, а сосны - с 1 января 2017 года.

Стоит отметить, что через территорию Черновицкой области проходят транзитные маршруты, в том числе, железнодорожные, в Румынию. Поэтому вероятно, что лесоматериалы, которые были сняты в Черновцах, перевозились транзитом из Республики Беларусь в соседнее государство.

«Исчерпывающую информацию об отправителе лесоматериалов и направления их движения могут предоставить во Львовской железной дороге и Буковинской таможне», - считают в Гослесагентстве.
ForUm

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