Сопредседатели Мониторинговой миссии Европарламента, экс-президент Польши Александр Квасьневский и экс-президент Европарламента Пэт Кокс сделали совместное заявление, в котором предостерегли действующего президента Украины Владимира Зеленского от политических преследований. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Информация, которой мы сейчас располагаем, свидетельствует о тревожном начале сползания в демократических стандартах, о шаге назад, который может перерасти в ревизию достижений Майдана. Политическая борьба есть везде, но происходит она на выборах, а в парламенте – во время дебатов. Именно они, а не суды, является аренами для борьбы с политическими соперниками. Приближение местных выборов только усиливает нашу обеспокоенность, когда мы наблюдаем за тем, как с политическими оппонентами разбираются через систему правосудия, а не через избирательный бюллетень», - говорится в совместном заявлении политиков на официальном сайте Квасьневского.

Кокс и Квасьневский отмечают, что если такой курс будет преобладать, то его первыми жертвами станут демократия и верховенство права в Украине, которые являются основными составляющими общих ценностей, на которых базируются стремление Украины относительно интеграции в ЕС и НАТО.

«Украинские антикоррупционные органы должны быть усилены, а не дискредитированы. Выборочное правосудие через политически мотивированное преследование должно остаться в прошлом, а не стать инструментом будущего. Государственная безопасность и правоохранительные органы, прокуратура и судебные системы требуют независимости, а не инструментализации. Европейская судьба Украины не достигается ревизионистскими шагами назад», - говорится в заявлении.

Кокс и Квасьневский объясняют свое заявление тем, что «молчание в таких условиях может расцениваться как согласие с тем, что происходит».

Ранее Посольство США в Украине отметило, что «система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов». Хотя посольство США в Украине не указало, какое конкретно дело или лицо имеет в виду, соответствующее заявление появилось на фоне сообщений о подозрении пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко, в одном из дел, в которых фигурирует политик. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что обвинения в отношении Порошенко не является политическим преследованием.

Порошенко заявляет, что сейчас против него расследуют 24 уголовных производства и за всеми ними стоит Офис президента, или лично Зеленский.