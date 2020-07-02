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В Черновцах полиция пресекла противоправную деятельность подростка, который сбывал персональные данные граждан из разных стран мира, сообщает пресс-служба полиции.

Во время санкционированного обыска полицейские нашли дома у 17-летнего парня доказательства несанкционированного вмешательства в автоматизированные системы известных компаний и сбыта конфиденциальной информации.

Правоохранители выяснили, что подросток осуществлял несанкционированное вмешательство в автоматизированные системы международных компаний, занимающихся электронной коммерцией. Используя вредоносное программное обеспечение, парень завладел конфиденциальной информации интернет-пользователей, которую потом продавал на хакерском форуме и через один из мессенджеров.

Сотрудники полиции провели дома у несовершеннолетнего санкционированный обыск и изъяли компьютерную технику, смартфоны и накопители информации. Результаты судебной компьютерно-технической экспертизы подтвердили факты несанкционированного вмешательства в автоматизированные системы и обнаружили более 300 тыс. текстовых файлов, содержащих персональные данные нескольких миллионов интернет-пользователей со всего мира.

Следователи Шевченковского отделения полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины. За такие противоправные действия подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
ForUm

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