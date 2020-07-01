Кабинет Министров Украины на своем заседании 1 июля принял решение о выделении средств на приобретение жилья для украинских военных и их семей.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, помощь от государства получат военнослужащие, принимавшие участие в отражении вооруженной агрессии на Донбассе и получили ранения.

По словам главы правительства, решение предусматривает выделение 305 млн гривен, которые пойдут на обеспечение квартирами и домами почти 300 военных.

Премьер-министр также напомнил, что 5 июля исполняется 6 лет, когда украинские военные освободили от пророссийских боевиков города Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. «Спасибо украинским военным и всем тем, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой. Спасибо всем украинским военным, которые защищают нашу страну», - заявил Шмыгаль.