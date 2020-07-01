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Министерство иностранных дел Украины выражает протест по поводу незаконного визита в оккупированный Крым депутатов Европарламента, в т.ч. члена комитета по иностранным делам, президента Ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, а также отдельных представителей Германии, Венгрии и Болгарии.

«Этот визит осуществляется с нарушением украинского законодательства о доступе к временно оккупированной территории и не имеет официального статуса», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

МИД также осуждает участие депутатов в наблюдении за т.н. «голосованием» за поправки в конституцию РФ, результаты которого на территории временно оккупированной АР Крым и Севастополя юридически ничтожны, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

«Любые т.н. выборы, референдумы, голосования, которые проводятся РФ на временно оккупированной территории, являются грубым нарушением принципов международного права, в том числе Устава ООН, Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины» от 27 марта 2014 и «Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)» 2016-2019», - напомнили в МИД.

Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица, в т.ч. упомянутые, должны нести ответственность согласно законодательству Украины.

Украина призывает международное сообщество усиливать давление на государство-агрессора, в т.ч. ввести персональные санкции против организаторов незаконного голосования на территории временно оккупированной АР Крым и Севастополь.
ForUm

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