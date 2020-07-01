Комитет избирателей проанализировал посещение народными депутатами Украины и парламентскими фракциями пленарных заседаний Верховной Рады в июне, сообщает пресс-служба КИУ.

По данным КИУ, все заседания ВР в июне посетили 298 народных депутатов. Всего за месяц произошло девять пленарных заседаний ВР.

Так, 15 народных депутатов почти не посещали заседания Радыа в июне. В частности, не был зарегистрирован ни на одном заседании С. Вакарчук (заявил о сложении депутатских полномочий), С. Ивахив (0 заседаний), Н. Шуфрич (зарегистрирован только на 1 заседании), В. Столар (2 заседания), Ю. Левочкина (2 заседания), С. Левочкин (2 заседания), Т. Козак (1 заседание). Причины отсутствия депутатов на заседаниях ВР неизвестны.

Среди фракций Верховной Рады самые высокие показатели посещения у депутатов «Европейской солидарности» и «Слуги Народа». В среднем на заседаниях ВР присутствовали 69% депутатов ЕС. В частности, все заседания Рады в июне посетил 21 депутат ЕС: в частности, А. Герасимов, И. Геращенко, А. Гончаренко, М. Княжицкий, Н. Южанина, В. Арьев и др.

На заседаниях ВР также в среднем присутствовали 69% депутатов «Слуги народа». В частности, все заседания Рады посетили Д. Арахамия, И. Верещук, Д. Гетманцев, А. Качура, Г. Лерос, Р. Пидласа, М. Потураев, Г. Янченко и др.

Несколько ниже показатели во фракции «Голоса» - в среднем 64% депутатов были зарегистрированы на заседаниях Рады. В частности, все заседания ВР посетили С. Рахманин, И. Совсун, Я. Юрчишин, Я. Железняк, Р. Костенко, А. Устинова, С. Бобровская.

У депутатов «Батькивщины» показатель посещения на уровне 62%, «Оппозиционного платформы За жизнь» - 60%.

Информация о посещении взята по данным сводной электронной регистрации.