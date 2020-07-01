Словенская полиция задержала министра экономики, а глава МВД подал в отставку в знак протеста против этого на фоне антикоррупционного расследования закупок медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Total Slovenia News.

Министр внутренних дел Алеш Хойс сообщил во вторник, что подал заявление об отставке премьер-министру Янезу Янше и что Янша принял ее.

Хойс связал отставку с обысками, проведенными Национальным бюро расследований в нескольких местах, в том числе у министра экономики Здравко Почивальшека, которого впоследствии задержали. СМИ сообщили, что полиция подозревает злоупотребление служебным положением в мартовской закупке медицинских аппаратов искусственной вентиляции легких.

Хойс считает, что обыски и задержания политически мотивированные, поэтому он принимает на себя «политическую ответственность, поскольку эта ответственность лежит на министре».

«Как министр я никогда не вмешивался в работу полиции с тем, что бы указывать, кого и зачем преследовать. Моя позиция всегда заключалась в том, что порядок должен быть для всех в этой стране, а это означает, что все преступления должны быть расследованы», - сказал Хойс.

Расследование дела о злоупотреблениях во время государственных закупок было начато Специализированной государственной прокуратурой два месяца назад, после ток-шоу на словенском телевидении. Иван Гале, сотрудник Института товарных резервов, заявил в эфире, что защитные маски и аппараты искусственного дыхания правительство покупало по завышенным ценам через компанию Geneplanet, близкую к власти. По его утверждению, ИВЛ стоимостью 10000 евро купили через «свою» фирму за 36400 евро.

Была обнародована аудиозапись, в которой министр Почивальшек требовал, чтобы работники Института перевели 8 миллионов евро, 100% аванса, на счет Geneplanet.

Почивальшек отрицает любое злоупотребление.

Скандал совпал с неделями общенациональных демонстраций против премьер-министра Янеза Янши. Протестующие планируют провести демонстрацию в течение 11-й недели подряд в пятницу, где призовут Яншу уйти в отставку из-за предполагаемую коррупцию, подавление свободы СМИ и нападки на судебную систему.