С 1 июля на четырехдневную рабочую неделю перейдут в первую очередь сотрудники аппаратов управлений центрального офиса Укрзализныци, региональных филиалов и филиалов и инженерно-технические работники. Об этом рассказал и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик во время встречи с представителями профсоюзов компании, сообщает пресс-служба компании.

Рабочих, работающих по скользящему графику, занятых на работах капитального характера (реконструкции и капитальные ремонты путей, стрелочных переводов, искусственных сооружений), по ремонту, обслуживанию и наладке основного технологического оборудования, непосредственными перевозками грузов и пассажиров и их обслуживанием, по словам главы Укрзализныци, введение неполной рабочей недели не коснется.

В ходе встречи руководитель общества напомнил, что на сегодня АО «Укрзализныця» наработаны и внедряются ряд антикризисных мер для скорейшего преодоления вызовов, стоящих перед компанией в результате пандемии коронавируса. «Нам уже удалось достичь стабилизации ситуации благодаря ряду мер экономии на неприоритетных расходах, рационализации объема ремонтов и обслуживания, активной борьбе с коррупцией, получении дополнительных доходов от продажи непригодного к использованию имущества. Сейчас мы должны сосредоточиться на перевозочной работе и наших клиентах. Важно, чтобы все процессы работали четко и на соответствующую мощность до запроса реального сектора экономики. Условия труда железнодорожников, которые отвечают за непрерывность движения поездов, будут сохранены», - отметил он.

Также во исполнение закона Украины, которым ограничен уровень оплаты руководителей госкомпаний, на период карантина приведены размер зарплаты членов правления Укрзализныци до размера, который не превышает 10 минимальных зарплат. Кроме того, заработные платы всех топменеджеров центрального аппарата в добровольном порядке снижены до 25%. Таким образом руководство общества солидаризируется со всем коллективом железнодорожников.

Перечисленные и ряд других мероприятий, по словам Юрика, направлены на стабилизацию финансового состояния компании, что в свою очередь будет способствовать восстановлению эффективной работы и активному восстановлению Укрзализныци в пост-кризисный период.

Руководитель компании отметил, что сокращение рабочей недели для отдельных работников - это вынужденный шаг, о котором было заранее сообщено работникам в конце апреля этого года, за два месяца до введения, и уже в конце августа этого года компания вернется к пересмотру срока действия этого решения. «Все будет зависеть от восстановления экономики Украины и объемов грузовых железнодорожных перевозок. Я уверен, что компания справится с этим кризисом и выйдет из него более сильной и эффективной», - резюмировал он.