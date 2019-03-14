Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в систематических взятках руководителя отдела кадров одного из подразделений регионального филиала ОА «Укрзализныця», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладила механизм получения неправомерной выгоды от граждан за трудоустройство в госучреждение.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленницей от местного жителя пятьсот долларов США. Правоохранители задержали чиновницу на рабочем месте при получении всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности и других лиц, а также некоторых руководителей подразделения регионального филиала. Мероприятия по разоблачению незаконных действий должностного лица проводились совместно с полицией.