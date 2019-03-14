также в разделеОбщество
14 марта. Картина дня 5
Порошенко встретился на передовой с бойцами «Азова» 17
Хакеры по заказу из РФ готовили кибератаку во время выборов президента 11
Божко назначили заместителем Климкина 37
Пограничники ужесточат проверку журналистов из РФ 13
Организатор покушения на Бабченко просит освободить его от наказания 20
С начала года пограничники задержали 59 завербованных РФ украинцев 16
Порошенко уволил главу Службы внешней разведки 54
СМИ: Пойманный СБУ взяточник работал советником Авакова 20
На Донетчине военные сбили беспилотник боевиков 12
Нацсовет проверит 5 каналов из-за вещания в День памяти Героев Небесной Сотни 27
НАБУ отстранило детективов, фигурировавших в расследовании о хищениях в оборонке 24
СБУ заявила о задержании на взятке советника руководства МВД 109
Начальник отдела СБУ погорел на вымогательстве $110 тысяч 43
При изготовлении минометов «Молот» установлены дефекты и миллионные убытки 94
Укрпочта повышает зарплаты почтальонам и начальникам сельских отделений 20
В Украину не пропустили канадского журналиста-россиянина 22
В РФ завели дело на Вятровича 30

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в систематических взятках руководителя отдела кадров одного из подразделений регионального филиала ОА «Укрзализныця», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладила механизм получения неправомерной выгоды от граждан за трудоустройство в госучреждение.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленницей от местного жителя пятьсот долларов США. Правоохранители задержали чиновницу на рабочем месте при получении всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности и других лиц, а также некоторых руководителей подразделения регионального филиала. Мероприятия по разоблачению незаконных действий должностного лица проводились совместно с полицией.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги