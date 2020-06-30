Уголовные дела против пятого президента Петра Порошенко не являются преследованием, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью ВВС Украина.

«Это не преследование, но согласен, что это выглядит не очень хорошо. Когда речь идет о наказании для политиков высокого уровня в Украине – это портит имидж государства. Но другая сторона медали – наказание должно быть неотвратимо для всех. Почему обычные люди должны нести ответственность за преступления и нарушения закона, а политики высокого уровня могут иметь иммунитет. Как бы прискорбно это не выглядело на международной арене, гораздо обиднее будет выглядеть не наказанная коррупция», - заявил он.

«Я не счастлив от этого (преследования Порошенко, - ред.). В любом случае расследование против руководителей, тем более, если есть подтверждающие факты, - это всегда дестабилизация и неприятный момент для государства», - добавил он.

Ответственность должна быть неотвратимой, независимо от рангов и должностей, заявил премьер.

«Когда есть такие подозрения, это всегда расстраивает. Если человек нарушил закон, предал национальные интересы государства, вел себя некорректно, должен нести ответственность», - считает Шмыгаль.