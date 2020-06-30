Боевики «ДНР» задержали дважды пленного украинца Григория Синченко, который 21 мая совершил побег из подвала, где его подвергали пыткам.

Об этом Укринформу по телефону сообщила его мать Татьяна Гулевская.

«Мне написал адвокат, Гришу поймали в понедельник, 29 июня, через месяц и неделю после побега. Во время плена его очень пытали. На фото, которое показывали по местному телевидению спецслужбы, на лице Григория видны следы ожогов. Я могу только представить, что его ждет сейчас. Ведь представители «МВД», которые приезжали к моей маме, проживающей в Донецке, предупреждали, что свободы Григорию не видать, как и жизни», - сказала мать.

По словам Гулевской, более недели назад спецслужбы «ДНР» арестовали ее дочь, выбивали от нее свечение, где может скрываться брат.

«Ее отпустили после задержания Гриши», - сообщила Гулевская.

25-летний Григорий Синченко был арестован в оккупированном Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвиняли в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки мобильного оператора Феникс. В декабре 2017 года Синченко вместе с 74 пленниками, которых тогда обменяли, вернулся в Украину.

В октябре 2019 года Синченко снова задержали «спецслужбы ДНР». В мае этого года он совершил побег, но не смог выбраться из Донецка.

Татьяна Гулевская подозревает, что ее сына сдали те, к кому он обращался о помощи.