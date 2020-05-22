Дважды плененный Григорий Синченко совершил побег из застенков подвала так называемой «ДНР».

Об этом сообщила его мать, Татьяна Гулевская, передает Укринформ.

«По местному телеканалу новость о побеге крутят в сводках «МВД». Тем, кто укажет, где он скрывается, обещают награду. Представители спецслужб были дома у моей мамы. Угрожали ей, мне говорили, если найдут, не выпустят живым», - рассказала Гулевская.

На фото, которое демонстрируют спецслужбы на телеканале, на лице Григория видны следы ожогов, через что мать делает вывод, что сына в «ДНР» вновь подвергали пыткам.

25-летнего Григория Синченко арестовали в оккупированном Донецке 2 декабря 2016. Его обвиняли в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки мобильного оператора Феникс. В декабре 2017 Синченко вместе с 74 пленниками, которых тогда обменяли, вернулся в Украину.

Еще в плену он решил, что должен отомстить палачам. Мать пыталась отговорить сына от планов мести.

В октябре 2019-го Синченко снова задержали «спецслужбы ДНР». И до сих пор его родные точно не знали, где он и что с ним.