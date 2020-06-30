также в разделеОбщество
Пропуск на линии разграничения на Донбассе осуществляет только один КПВВ 10
Боевики «ДНР» в третий раз задержали сбежавшего из плена Синченко 43
Атака на Николаевский глиноземный завод: как экорейдер Куфтырев стал пешкой в игре Левочкина 13
Шмыгаль объяснил, почему Украина не возвращается к жесткому карантину 27
ГБР взялось на «черных лесорубов» в западных областях 24
Журналист: Марченко создавала бешеные рейтинги телепроектам, но была вынуждена уйти по политическим причинам 29
Страны ЕС направили Украине помощь в связи с паводками 16
Большинство украинцев считают, что заболевания коронавирусом будет расти 15
Черновицкая область ослабляет карантин 9
В украинской армии - 180 больных COVID-19 19
На Львовщине ливни подтопили четыре санатория 24
Двое украинских военных получили ранения на Донбассе 11
На нескольких пляжах Одессы вода не соответствует нормам 18
Прогноз погоды на июль 64
К ослаблению карантина не готовы Киев и еще 12 областей 70
Кто может не проходить самоизоляцию по приезду в Украину 158
Украина и Венгрия вновь открыли четыре пункта пропуска 23
Число пневмоний в Украине удвоилось за последний месяц 14

61% украинцев считают, что сейчас лучше не сотрудничать с Международным валютным фондом, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии. В апреле таких граждан было 46%.

За сотрудничество с МВФ выступает 24% респондентов (против 32% в апреле).

Опрос проводился с 20 по 23 июня. В нем приняли участие 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Напомним, 9 июня Совет директоров Международного валютного фонда одобрил 18-месячную программу сотрудничества с Украиной на пять миллиардов долларов. Через три дня поступил транш в размере 2,1 миллиарда долларов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги