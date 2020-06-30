61% украинцев считают, что сейчас лучше не сотрудничать с Международным валютным фондом, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии. В апреле таких граждан было 46%.

За сотрудничество с МВФ выступает 24% респондентов (против 32% в апреле).

Опрос проводился с 20 по 23 июня. В нем приняли участие 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Напомним, 9 июня Совет директоров Международного валютного фонда одобрил 18-месячную программу сотрудничества с Украиной на пять миллиардов долларов. Через три дня поступил транш в размере 2,1 миллиарда долларов.