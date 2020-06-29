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У троих депутатов парламента Турции из оппозиционной Демократической партии народов (HDP) тестирование обнаружило коронавирус COVID-19. Об этом накануне сообщило издание Turkish Minute со ссылкой на официальное заявление партии.

Указано, что депутаты сдали тест вместе со всеми другими членами парламента после того, как у одного из уборщиков учреждения на прошлой неделе подтвердили коронавирус.

Имена депутатов не называются. Но известно, что все они находятся под медицинским наблюдением, без тяжелых симптомов.

По последним данным, в Турции выявили более 200 тысяч случаев коронавируса. Умерли 5 097 человек, выздоровели более 170 тысяч.

Напомним, Турция готова принимать украинцев с 1 июля.
ForUm

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