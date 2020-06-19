также в разделеОбщество
19 июня. Картина дня 24
«Огненное кольцо»: на выходных Луна затмит Солнце 17
Дела Майдана: ГБР ищет «беркутовца», подозреваемого в убийствах и теракте 15
Врачами, выдававшими справки Мангеру, займется полиция 18
Житомирщина усиливает карантин 14
Турецкая газета перепутала жену Зеленского с Верой Брежневой 19
Кабмин усиливает контроль за соблюдением карантина 26
В Киеве попрощались с отцом Порошенко 30
«Нацкорпус» принес гроб к офису «Партии Шария» 24
«Карантинный» кофе: всех спутников Зеленского оштрафовали 18
Прокуратура: Украина не преследует крымчан за паспорта РФ 17
Пошлина на топливо повысит цены на продукты: аграрии вышли под Кабмин 19
УПЦ КП: На томос и Порошенко пожаловались верующие, а не Филарет 80
14 моряков вернулись в Украину после 3 лет заключения в Ливии 15
МОН опубликовало расчет стоимости контрактного обучения в 2020 году 15
Зеленский назначил бывшего КВНщика и руководителя ГУД главой Винницкой ОГА 40
Омеляну объявили подозрение за снижение портовых сборов 16
Украинцев предупреждают об ухудшении погоды 23

Турция готова принимать украинских туристов с 1 июля, без прохождения самоизоляции и тестирования с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками. Об этом сообщил посол Турции Ягмур Ахмет Гюльдере во время встречи с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием.

В свою очередь, Криклий сообщил, что ряд авиакомпаний, в частности, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose уже заявили о своей готовности осуществлять регулярные пассажирские рейсы из Украины в Турцию с начала июля.

В Украине с 15 июня возобновили международное регулярное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва, связанного с карантином.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги