Турция готова принимать украинских туристов с 1 июля, без прохождения самоизоляции и тестирования с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками. Об этом сообщил посол Турции Ягмур Ахмет Гюльдере во время встречи с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием.

В свою очередь, Криклий сообщил, что ряд авиакомпаний, в частности, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose уже заявили о своей готовности осуществлять регулярные пассажирские рейсы из Украины в Турцию с начала июля.

В Украине с 15 июня возобновили международное регулярное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва, связанного с карантином.