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Сегодня, 29 июня, боевики на Донбассе уже 6 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Вследствие обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих, которым сейчас оказывается медицинская помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, обстрелы российских оккупационных войск были зафиксированы возле н.п. Крымское по направлению н.п. Славяносербск. Тогда боевики выпустили 10 мин. Также они вели огонь возле Березового и с. Хутор Вольный, применив противотанковые управляемые ракеты, гранатометы СПГ и стрелковое оружие.

Украинские военные в ответ на обстрелы оккупантов отвечали прицельным огнем дежурных огневых средств.

Напомним, 28 июня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.
ForUm

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