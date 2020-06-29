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За прошедшие сутки, 28 июня, пророссийские силы восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военных не было.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Российские наемники трижды обстреляли позиции украинских подразделений неподалеку Луганского из запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Мироновского враг применил минометы 82-го калибра. У Новозвановки - ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Опорные пункты вблизи Старогнатовки, Авдеевки и Водяного боевики обстреляли из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, оккупанты обстреляли из ПТУР населенный пункт Пивничное, вблизи Торецка. В результате ракета попала во двор жилого дома, осколками также повреждены соседние здания. Жертв среди гражданского населения нет.

По данным украинской военной разведки, 28 июня вследствие обстрелов были ликвидированы два боевика, еще один получил ранения.

Напомним, 26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
ForUm

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