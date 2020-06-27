За минувшие сутки, 26 июня, вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Вследствие вражеских обстрелов за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получили ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь.

Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы. По данным разведки, 26 июня был уничтожен один и ранены двое оккупантов.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня, в том числе и по вооружению запрещенного к использованию.

На все провокации захватчиков, наши подразделения давали оперативный и адекватный ответ из имеющегося штатного вооружения.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.