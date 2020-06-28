С 28 июня НСК «Олимпийский» открыл свою территорию для всех желающих заниматься спортом на свежем воздухе, сообщает Министерство молодежи и спорта.

Главная спортивная арена страны объединит на своей территории самые разнообразные виды спорта: мини-футбол, баскетбол, волейбол, скандинавскую ходьбу, самбо, ММА, чирспорт, айкидо, армреслинг, гиревой спорт, бокс, средневековый бой, панкратион и грэпплинг.

Все желающие также смогут свободно потренироваться в зоне workout, покататься на роликах, поиграть в мини-футбол, баскетбол и настольный теннис. Пробег можно устроить вокруг чаши стадиона.

Такие утренние движения со звездами спорта на «Олимпийском» планируется проводить каждые выходные.