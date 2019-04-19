также в разделеВыборы
Официальные дебаты на Общественном завершились 77
Аноним сообщил, что в студии Общественного может произойти теракт 204
Зеленский назвал боевиков ОРДЛО «повстанцами» 176
На Общественном начались дебаты, Зеленский не пришел 133
НБУ: Выборы создают риски для гривни, но ее курс растет 19
В ЦИК рассказали, как и кому можно проголосовать после 20:00 25
Зеленский заявил, что Коломойского посадят, если тот нарушит закон 31
Порошенко пригласил Зеленского продолжить дебаты на Общественном 34
Дебаты на «Олимпийском» завершились 169
Порошенко и Зеленский стали на колени 135
Зеленский заявил, что никогда не разговаривал с Путиным 21
Порошенко – Зеленскому: Вы – мешок, в котором черти и коты 59
МВД: На дебаты на «Олимпийский» пришли 22 тысячи человек 16
Зеленский заявил, что голосовал за Порошенко, но «ошибся» 16
На «Олимпийском» начались дебаты (онлайн-трансляция) 2161
Мэру Василькова сообщили о подозрении в растрате средств на подкуп избирателей 19
Людей везут со всей страны: из-за дебатов на въездах в Киев образовались пробки 33
Американское посольство выпустило предупреждение о дебатах и выборах 120

Дебаты кандидатов в президенты на НСК «Олимпийском» прошли без нарушений общественного порядка. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

«Личный состав с задачей справился. У нас нет пострадавших. Все прошло организованно - я имею в виду по вопросам обеспечения правопорядка», - сказал Яровой.

По словам Князева, к охране порядка привлекли спецназовцев не только из Киева, но и из других регионов.

«Мы обезопасили проведение мероприятий. Любые нарушения были предупреждены за несколько кварталов от проведения мероприятий. Тех граждан, которых задержали, были доставлены в отдел полиции, с ними были проведены беседы или они были опрошены. Пока нарушений не зафиксировано, кроме нескольких десятков граждан, которых мы не пропустили», - рассказал Князев.

Напомним, 19 апреля на НСК «Олимпийский» в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
3199 грн.
29
Теги