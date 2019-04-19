Дебаты кандидатов в президенты на НСК «Олимпийском» прошли без нарушений общественного порядка. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

«Личный состав с задачей справился. У нас нет пострадавших. Все прошло организованно - я имею в виду по вопросам обеспечения правопорядка», - сказал Яровой.

По словам Князева, к охране порядка привлекли спецназовцев не только из Киева, но и из других регионов.

«Мы обезопасили проведение мероприятий. Любые нарушения были предупреждены за несколько кварталов от проведения мероприятий. Тех граждан, которых задержали, были доставлены в отдел полиции, с ними были проведены беседы или они были опрошены. Пока нарушений не зафиксировано, кроме нескольких десятков граждан, которых мы не пропустили», - рассказал Князев.

Напомним, 19 апреля на НСК «Олимпийский» в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.