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При соблюдении социальной дистанции ношение маски на пляже не обязательное.

Об этом на брифинге 28 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«То, что касается пляжей, работа которых разрешена в условиях адаптивного карантина. На пляже ... основной рекомендацией является соблюдение социальной дистанции. Носить маски на воздухе нет необходимости, если вы не находитесь в большом скоплении людей. Если вы придерживаетесь социальной дистанции, которая составляет 1,5 метра, то пользоваться масками в таком случае не требуется. Если же ... есть большое скопление людей, то ради вашей безопасности нужно пользоваться маской», - сказал Степанов.

Напомним, по состоянию на утро 28 июня в Украине подтверждено 42982 случая COVID-19, из них 18 934 выздоровели, 1129 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 917 случаев.

 
ForUm

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