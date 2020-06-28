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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключает продления дистанционного обучения в большинстве украинских школ осенью. Об этом он заявил в ходе селекторного совещания при участии президента Владимира Зеленского, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Существует вероятность того, что осенью в большинстве украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности», - сказал Данилов.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил мэров городов помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работы.

Напомним, Министерство образования и науки и Минздрав готовят дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования до возвращения детей в школы. Новый учебный год для учащихся школ, скорее всего, начнется с 1 сентября.
ForUm

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