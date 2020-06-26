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Украинская система здравоохранения имеет свои пределы и поэтому украинцам следует придерживаться противоэпидемических рекомендаций Минздрава, чтобы не допускать новых антирекордов по коронавирусу. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге 26 июня, сообщает УНИАН.

«За три месяца медицинская система укреплена в разы. Если вы посмотрите на тесты, то в начале апреля мы делали 250-300 ПЦР-тестов в сутки. Сегодня этот показатель 14 тысяч. Мы восстановили систему лабораторных центров, которая была полностью разрушена. Мы переквалифицировали и переучили врачей-лаборантов, чтобы выйти на такой результат. Мы ввели стандарты лечения, которые показывают свою действенность», - подчеркнул Степанов.

По словам главы Минздрава, украинские стандарты лечения и оказания медицинской помощи больным COVID-19 являются достаточно высокими. Если в Украине показатель летальности от коронавируса составляет 2,6%, то в Германии эта цифра находится на уровне 4%, в США – 5%, а во Франции – 18%. «Вместе с тем мы должны понимать, что отечественная система здравоохранения имеет предел. Нам необходимо усиление контроля за соблюдением норм. Ситуация должна быть максимально контролируемая, где есть наибольшая угроза передачи вируса. Мы не собираемся сдаваться и будем наращивать темпы работы, в том числе количество тестирований на коронавирус», - подчеркнул Степанов.

Министр здравоохранения отметил, что в Закарпатской и Черновицкой областях процент занятых коек уже перевалил за 50%. «Люди болеют, их госпитализируют и оказывают медицинскую помощь. Прошу вас придерживаться рекомендаций Минздрава, чтобы не допустить ухудшения ситуации», - резюмировал Степанов.

Напомним, по состоянию на 9:00 26 июня в Украине зафиксировано 41 117 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки – 1109.
ForUm

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