Крупнейшим покупателем по коронавирусной процедуре стало Министерство внутренних дел, сообщает в своем материале неправительственная международная организация Transparency International Dozorro, которая мониторит публичные закупки в Украине.

Подчиненные министерству структуры уже заключили сделок более чем 600 млн гривен.

К примеру, опорные больницы и коммунальные учреждения Киева с начала пандемии закупились на сумму более чем в два раза меньше – 230 млн гривен. На закупки силовиков пришлось более 14% всех средств, потраченных на противодействие коронавируу. Это больше, чем расходы 171 опорной больницы из 18 областей.

Только на деятельность Центрального госпиталя МВД выделили более 122 миллионов гривен. Эти средства пошли на покупку тестов и средств индивидуальной защиты. В то же время, по информации Министерства здравоохранения, подчиненные МВД заведения не являются опорными больницами при обнаружении симптомов коронавирусной болезни, правоохранители также госпитализируются в другие медучреждения.

Например, в общем опорные больницы Черновицкой области потратили на коронавирусные закупки втрое меньше, чем Центральный госпиталь МВД – 38,3 миллиона гривен. Эта область занимает лидирующие места по количеству выявленных случаев коронавируса - на конец июня их было более 4,4 тысячи. Однако, по информации правоохранителей, за все время пандемии в госпитале МВД проходили лечение три десятка человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Проект DOZORRO неоднократно обращался за комментарием в Центральный госпиталь МВД, но до публикации материала получить его не удалось.

В организации напомнили, что подчиненные МВД учреждения за время пандемии неоднократно становились фигурантами журналистских расследований о завышении цен на закупках. В частности речь идет и о Центральном госпитале МВД.

В DOZORRO также отмечают, что главным поставщиком индивидуальных средств защиты для Министерства внутренних дел стало предприятие «Форт», которое подчинено МВД. До пандемии «Форт» специализировался на разработке и изготовлении огнестрельного оружия и спецсредств для сотрудников правоохранительных органов. Но за последние несколько месяцев государственное предприятие стало поставлять импортируемые средства индивидуальной защиты в подчиненные министерству структуры. За это время на счетах «Форта» осело более четверти всех расходов МВД на коронавирус — почти 154 миллиона гривен. За эти деньги предприятие поставляло защитные маски, костюмы биологической защиты.