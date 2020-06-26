Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус считает, что не существует гарантий, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против COVID-19.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

«Нет гарантий, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против COVID-19», - сказал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Гебреисус заявил, что в комитете Европарламента по вопросам здравоохранения говорилось, что даже если вакцина будет разработана, она, вероятно, не будет доступна всем по меньшей мере в течение года.

«Было бы очень трудно говорить наверняка, что мы будем иметь вакцину», - сказал Гебреисус депутатам ЕС.

«У нас никогда не было вакцины против коронавируса. Поэтому эта, когда ее изобретут, надеюсь, что изобретут, станет первой», - добавил чиновник.

Сейчас по всему миру продолжается более 100 разработок и испытаний возможных вакцин против коронавируса.

По данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заражения коронавируса составляет 9 625 813, из них 487 417 летальных, выздоровели 5 230 610 человек.