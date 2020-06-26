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Президент Владимир Зеленский учредил в Украине День таможенника, который будет ежегодно отмечаться 25 июня. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защите экономических интересов Украины, постановляю: учредить в Украине профессиональный праздник – День таможенника Украины, который отмечать ежегодно 25 июня», - говорится в документе.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ о праздновании Дня фермера в Украине.

Согласно документу, День фермера будет отмечаться ежегодно 19 июня.
ForUm

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