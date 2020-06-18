Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня фермера в Украине.

Согласно документу, День фермера будет отмечаться ежегодно 19 июня.

«Учитывая значение фермерских хозяйств для развития сельского хозяйства Украины, их вклад в решение вопросов продовольственной безопасности государства постановляю: установить в Украине День фермера, который отмечать ежегодно 19 июня», - говорится в тексте указа.

3 июня Кабинет министров одобрил проект указа президента об установлении в Украине праздника - Дня фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня.