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Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня фермера в Украине.

Согласно документу, День фермера будет отмечаться ежегодно 19 июня.

«Учитывая значение фермерских хозяйств для развития сельского хозяйства Украины, их вклад в решение вопросов продовольственной безопасности государства постановляю: установить в Украине День фермера, который отмечать ежегодно 19 июня», - говорится в тексте указа.

3 июня Кабинет министров одобрил проект указа президента об установлении в Украине праздника - Дня фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня.
ForUm

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