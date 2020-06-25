25 июня в 15:40 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение из службы «102» о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на кольцевой автодороге вблизи села Хроли Харьковского района.
Как сообщает пресс-служба облполиции, на указанной автодороге двигались колонной три новые военные автомобили «Новатор» без номерных знаков.
Последнее в колонне транспортное средство не придержалось безопасной дистанции и совершило столкновение с автомобилем, который ехал впереди, а второй автомобиль, в свою очередь, столкнулся с автомобилем, который двигался первым в колонне. Кроме того, 33-летний водитель последнего военного автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом «Volkswagen Golf».
Травмы получили 19-летний водитель и 20-летний пассажир микроавтобуса.
Информация о происшествии зарегистрирована в Липецком отделении полиции. Все обстоятельства выясняются.
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