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Посольство Украины в Белграде призвало министра инноваций и технологического развития Сербии не пытаться фальсифицировать и принизить роль украинского народа в борьбе с нацизмом.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на телерадиокомпанию RTV.

Посольство призвало министра Ненада Поповича не трогать украинскую историю.

«Мы считаем, что заявление министра инноваций и технологического развития Сербии представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Украины, а также издевательства над памятью более чем 8 млн граждан, которых Украина потеряла во время Второй мировой войны», - говорится в заявлении посольства.

Попович заявил во вторник, что Сербия никогда не примет позорных попыток переписать историю, цель которых - представить сербский и русский народы, которые являются жертвами нацистской агрессии, как агрессоров, а нацистских преступников и завоевателей - как жертв.

«В этой волне фальсификации истории те, кто встал на сторону нацистов во Второй мировой войне - хорватские усташи, украинские бандеровцы и албанские баллисты, теперь представляют себя жертвами и становятся союзниками тех, кто хочет видеть Сербию и Россию, как это было 75 лет назад, подавленными, ослабленными и разорванными на части», - сказал Попович.
ForUm

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