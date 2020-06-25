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По состоянию на 1 мая 2020 года общая задолженность за коммунальные услуги в Украине превысила 63 млрд грн. Об этом заявила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, сообщает «Урядовий кур'єр».

Так, за газ украинцы задолжали 25,5 млрд, электроснабжение — 5,9 млрд, за услуги по отоплению помещений — 20 млрд, поставки холодной воды — 5 млрд, содержание домов и придомовых территорий — 4,9 млрд, вывоз бытовых отходов — млрд грн.

По словам Хоцяновской, решить проблему задолженности должен зарегистрированный 9 июня 2020 года законопроект № 3613 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг».

Документ предлагает обязательную реструктуризацию долгов за жилищно-коммунальные услуги для населения, которые накопятся на 1 октября 2020 года на срок до пяти лет. С начала 2020 года общая сумма долгов за услуги ЖКХ почти не изменилась.

Так, по данным Госстата по состоянию на 1 января 2020 года задолженность населения за коммунальные услуги составила 63,7 млрд грн. Из них долги за поставку природного газа составили 27,9 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей воды – 20,4 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 5,1 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотведение – 4,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 0,8 млрд грн, за поставки электрической энергии – 5,4 млрд грн.

 
ForUm

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