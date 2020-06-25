Вторая волна коронавируса, которая ожидается осенью, будет осложнена другими острыми респираторными вирусными инфекциями, в частности гриппом.

«Опасность осенью заключается в том, что будет соединение нескольких респираторных инфекций. Начнется грипп, начнутся другие острые вирусные инфекции. На это может наложиться и циркуляция коронавируса», – предупредила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская, передает «Обозреватель».

Медик предположила, что в стране может понадобиться более мощная госпитальная база. «Нам нужно будет госпитализировать не только больных COVID-19, но и больных гриппом и другими острыми респираторными инфекциями».

Вместе с тем она отметила, что санитарные меры, применяемые против распространения коронавируса, могут помочь и в случае с сезонными острыми респираторными инфекциями. «Если мы будем делать все, что должны делать, чтобы не заразиться коронавирусом, то именно это поможет нам не заразиться от других респираторных вирусных инфекций, в том числе и от гриппа», – сказала врач.

Она также порекомендовала прививаться от гриппа, когда новые вакцины будут доступны. В первую очередь, это необходимо сделать людям из группы риска, подчеркнула медик.